Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi civarında yaptıkları operasyonda Ç.Y. yönetimindeki kamyonette Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 8'i kadın, 24'ü çocuk olmak üzere 46 düzensiz göçmeni yakaladı.



Olayda kullanılan kamyonet yediemin otoparkına teslim edilirken işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, sürücü Ç.Y. ise gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri aynı mevkide yaptıkları bir başka operasyonda kamyonette Afganistan uyruklu 11'i erkek, 10'u kadın, 27'si çocuk 48 düzensiz göçmeni daha yakaladı.



El konulan kamyonet ile 2 bot motoru, 1 bot, 50 litre akaryakıt yediemin otoparkına teslim edildi.



Yakalanan 48 düzensiz göçmenin idari işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.