Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

​​​​​​​​​​​​​Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale'de ise iki kamyonette taşınan 67 göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı.

Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Foto: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler,  unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor

Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi civarında yaptıkları operasyonda Ç.Y. yönetimindeki kamyonette Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 8'i kadın, 24'ü çocuk olmak üzere 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayda kullanılan kamyonet yediemin otoparkına teslim edilirken işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, sürücü Ç.Y. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri aynı mevkide yaptıkları bir başka operasyonda kamyonette Afganistan uyruklu 11'i erkek, 10'u kadın, 27'si çocuk 48 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

El konulan kamyonet ile 2 bot motoru, 1 bot, 50 litre akaryakıt yediemin otoparkına teslim edildi.

Yakalanan 48 düzensiz göçmenin idari işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

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