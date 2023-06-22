Yürüyerek gittiği hastaneden felçli çıktı

Yaklaşık 15 sene önce Almanya'dan emekli olarak İzmir'in Karabağlar ilçesine yerleşen İsmet Bayraktar (65), geçtiğimiz yıl el ve ayak uyuşması şikayetiyle, Çiğli'de bulunan özel bir hastaneye gitti.

Burada Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. G.G.'ye muayene olan Bayraktar, belinde bir sorun olduğunu öğrendi ve doktorun tavsiyesiyle bıçak altına yattı.

Geçirdiği operasyonun ardından uyuşma şikayetleri süren İsmet Bayraktar, yeniden hastaneye gidip ameliyat oldu.

Bu ameliyatta yemek borusu delinen ve yediği gıdalar yarasından sızan Bayraktar, geçirdiği son operasyonun ardından yürüyemez hale geldi ve son bir senedir felçli olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Geçirdiği yanlış operasyonlar sonucu felçli kaldığını öne süren Bayraktar ailesi, Avukat Nur Tavlı aracılığıyla savcılığa giderek, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.



"YENİDEN AYAĞA KALKMAK İSTİYORUM"



Geçirdiği operasyonlardan birinde yemek borusunun delindiğini, başka bir operasyon sonrasında da yürüyemez hale geldiğini söyleyen İsmet Bayraktar, son bir senedir yürüyemediğini ve artık ayağa kalkmak istediğini söyledi.

Bayraktar şöyle konuştu:

"El ve ayaklarımda güç kaybı hissetmiş ve Çiğli ilçesinde bulunan özel hastaneye gitmiştim. Orada doktor beni muayene etti ve sorunun bel kaynaklı olduğunu söyleyerek ameliyata karar verdi. Belimden ameliyat olduktan bir süre sonra dikişlerimi de aldırdım ancak el ve ayaklarımdaki uyuşma geçmedi.

