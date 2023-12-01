Zabıta memuru Seçil Erzan'a 500 bin dolar vermiş

Seçil Erzan'ın kurduğu saadet zinciri dosyasından yeni ayrıntılar var.

Aralarında Fatih Terim, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak ve birçok iş insanının yer aldığı 29 kişilik listeye bir zabıta memuru da girdi.

Çorlu'da zabıta memuru olan Hüseyin Eligül, Seçil Erzan'a, 500 bin dolar kaptırdığını iddia etti. Eligül'ün adı, dosyada şüpheli olarak da geçiyor.

Eligül ifadesine göre, 2016 yılından itibaren Erzan'a para verdi, bir kez geri ödeme aldı, o parayla ev yaptı sonra evi satıp yine Erzan'a verdi.

Soruşturma kapsamında müşteki İbrahim Kocabaldır olayında şüpheli olarak dosyada yer alan Hüseyin Eligül’in ifadesinin kısa özeti iddianamede yer aldı. Emniyette 18 Ekim günü tam 7 sayfa ifade veren Hüseyin Eligül, her şeyi ayrıntılı anlattı.

ÖZEL FAİZ CAZİP GELDİ

Habertürk'teki Eligül'ün ifadesine göre, Erzan ile yolları şöyle kesişti:

"Seçil Erzan isimli tanıdığımız olan şahıs DenizBank’ta önce Florya şubesinde, sonrasında Levent şubesinde banka müdürü olarak çalışmaktaydı. Eşim, Seçil Erzan ve annesi evde otururken, oğlum T. annesini aramış, parası olmadığından bir yere gidemediğinden bahsetmiş. Eşim de bu duruma üzüldüğünü anlatınca, Seçil Erzan 'neden üzülüyorsun' diyerek DenizBank’ın özel bankacılık faaliyetlerinden bahsetmiş. Bu faizlerden yararlandırabileceğini eşime söylemiş. Eşim de eve gittiğimizde yapılan bu görüşmeden bana bahsetti. Ben de bunun üzerine Seçil Erzan’ı telefonla arayarak bu özel faizlerin ne şekilde olduğunu sordum. Kendisi bana DenizBank özel bankacılık bölümünde özel faizlerle işlem yapıldığını kendisinin yetkili olması sebebiyle bu özel bankacılık faaliyetlerden bizi yararlandırabileceğini söyledi."

Eligül, bu konuşmanın ardından yüksek faiz getirisi beklentisiyle Erzan'a ilk ödemesini yaptı. Zabıta memuru, Erzan'ı "kızı olarak gördüğü için" inandığını ileri sürdü. İfadede ödeme şöyle anlatıldı:

"Banka müdürü olduğu ve kendisini kızım gibi gördüğüm için kendisine güvendim. Bunun üzerine 2016 yılları başlarında kendisine ilk olarak yılların birikimi olan 50 bin dolar parayı DenizBank Florya şubesine giderek odasında elden teslim ettim. Kendisi bana herhangi bir hesap açmadı. Bunun sebebi faaliyetlerin özel bankacılık bölümü üzerinden yürüyeceği içinmiş. Hatırladığım kadarıyla 2016 yılında, sonra arabamı satarak yine kendisine Florya şubesine giderek 50 bin dolar para verdim.

"TARLALARI SATTIM ONU DA VERDİM"

2019 yılında eşime miras olarak tarlalar kalmıştı. Bunları satarak nakite çevirdik. 100 bin dolar kadar parayı yine Seçil Erzan’a, Florya şubesinde teslim ettim. Bu tarihe kadar 15 bin TL kadar 4 defadan fazla olmamak üzere parayı elden bana teslim etmişliği vardır."

Eligül, Erzan'dan küçük tahsilatlar yapmasına rağmen, sistemi sürdürmeye karar verdi ve yeniden para buldu. Bu kez 100 bin dolar ödedi. İfadede durum şöyle anlatıldı:

“2021 yılı sonu, 2022 başlarında hem pandemi hem savaş nedeniyle Seçil Erzan beni arayarak paramızın blokede olduğunu, bankanın sahiplerinin el değiştirmesi sebebiyle ödeme yapılamadığını, para çıkaramadıklarını, parayı çıkarmak için yerine para koymak gerektiğini söyledi. 1 koyarsak 4 alacağımızı söyledi. Ben de, eşimden dostumdan para aldım. 100 bin dolar kadar parayı yine Florya şubesinde kendisine verdim.



"1 MİLYON 700 BİN LİRA PARA ALDIM"



2021 yılının sonunda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ev alacaktım. Evi temelden alacaktım. Bunun üzerine Seçil bana 2022 yılının ortalarında ev tamamlanana kadar 1 milyon 700 bin TL parayı parça parça verdi. Ben de vermiş olduğu paralarla evimi teslim aldım. Seçil Erzan’a daha ne kadar yatırım kârımın olduğunu sorduğumda bana net bir rakam veremedi. 'Daha çok var abi sen rahat ol' şeklinde konuşmalar yaptı. Ben de o an başka ihtiyacım olmadığı için sorgulamadım.

"EVİ SATTIM YİNE PARA VERDİM"

2023 yılı başında Seçil Erzan beni arayarak, 'abi paranın tamamını veremem bir kısmını istiyorsan senin evi satalım sisteme para sokarsak, soktuğun paranın 4 katını sana 45 gün içerisinde veririm. En azından seni rahatlatmış oluruz' şeklinde teklifle geldi. Ben de elden aldığım paraları sahiplerine geri ödemek ve borcumdan kurtulmak için bunu kabul ettim. Almış olduğum evi 200 bin dolara sattım ve bu sefer Seçil Erzan’a değil yönlendirmesiyle Seçil Erzan’ın yanına geleceğini beyan etmesi üzerine yukarda fotoğrafı bulunan Ali Yörük isimli şahsa 2023 yılı ocak sonu veya şubat başında teslim ettim.

"TOPLAM 550 BİN DOLAR PARA VERDİM”

Ben bu zamana kadar toplamda 2016 yılından 2023 yılına kadar 550 bin dolar kadar para verdim. 1 milyon 760 bin lira kadar para aldım. Başkaca para alamadım. 30 yıldır zabıtayım bu zamana kadar biriktirdiğim paraları, eşime kalan mirastan elde ettiğimiz paraları, oturacak ev alma hayaliyle bu şahsa verdim. Ancak şahıs kedisini yıllardan beri tanıdığım için DenizBank’taki görevinde ötürü kendisine güvenmem sebebiyle bu güvenimi sarsarak beni mağdur etti."



Eligül, Erzan'ın kendisine sürekli para desteleri fotografları gönderdiğini ve bu nedenle ona inanmaya devam ettiğini de ileri sürdü. Erzan'ın evinde ele geçen notlarda ise zabıta memuruna yüksek ödeme yapılmış. Bazı kağıtlara yazılı rakamlara göre, “Hüseyin Eligül isimli şahıstan 400.000 USD tutarında para alındı. 800.000 USD tutarında para ödendiği şahsa 400.000 USD tutarından fazlasıyla para ödenmiştir ve Musa Bey” yazılıyordu. Eligül, öyle bir parayı almadığını iddia etti.

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