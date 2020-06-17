Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı  (Zafer Aktaş kimdir?)

Yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. Karara göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Çalışkan'ın yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi.

ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) atanan Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale'de doğdu. Polis Koleji'nden 1987 yılında mezun olan Zafer Aktaş, sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev aldı.



2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ekim 2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.



İçişleri Bakanlığı'nın 27 Aralık 2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



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