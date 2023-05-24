Zam yüzünden tartıştığı kiracısını silahla vurdu

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı kiracısını boğazından vurdu.



Olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi.

50 BİN LİRA OLAN KİRAYI 90 BİN LİRA YAPTI

Cem Kutay K. (58), sahibi olduğu fırını işleten Metin İlman’a (40) 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.