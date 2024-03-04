Zekat ne zaman verilir? Zekat vermenin bir zamanı var mı?

Zekatın en zaman verileceğine yönelik tarih araştırmaları, Ramazan ayına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Bir Müslüman için İslam'da kulluk borcu olarak tanımlanan zekatın ne zaman verileceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?



Zekât senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır.



Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur.



Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.