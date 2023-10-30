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Zeren Ertaş'ın adı İBB yurduna verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş'ın adının Kadıköy'deki kız yurduna verileceğini söyledi.

Zeren Ertaş'ın adı İBB yurduna verildi
Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren Zeren’e son veda

Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren Zeren’e son veda

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, belediye lojmanı olarak tasarlanan ancak bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen, depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp güçlendirme çalışması yapılan binayı kız yurduna dönüştürdü.

Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bina, Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermeye başladı.

Yurdun açılışını yapan İBB Başkanı , Aydın'da yurtta asansör kazasına hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ailesinin de oluruyla yurda isminin verileceğini duyurdu.

Ertaş'ın isminin verileceği yurtta 225 kız öğrenci kalacak.

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