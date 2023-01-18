Zeytinburnu'nda 2 yaşındaki çocuğu kreşte dayak olayında çalışanlara hapis istemi

Zeytinburnu’nda özel kreşe verdiği kızının bacağından morluklar gören annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. 2 şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.’nın kızının Zeytinburnu’nda bulunan bakımevine gittiği, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi.

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporuna da değinildi. Adli Tıp Kurumu raporunda , Ö.D.’nin hayati tehlike geçirmediği, basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

İstanbul'da bebeğe kreşte dayak iddiası Haberi Görüntüle

ÇOCUĞU HIZLICA SALLADIKLARI ANLAŞILDI

Bilirkişi kreşe ait kamerada görüntülerini de inceledi.

Görüntülerde, görevlilerin ayağında salladıkları küçük çocuğun bacaklarından tuttukları, uyumayan çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte küçük kızı hızlıca kaldırıp tekrar bıraktıkları belirlendi.

"OLAYI ŞİKAYET KONUSU ETMEMEM İÇİN BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR"

İddianamede müşteki S.A.’nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, kurum tarafından sadece 28 Nisan tarihli görüntülerin izletildiğini anlattı.

S.A., "Kurum yetkilileri önceki tarihli görüntülerin sistemde yüklü olduğunu ve istediğim zaman izleyebileceğimi, şeffaf olduklarını söylediler. Olayı şikayet konusu etmemem için beni ikna etmeye çalıştılar. Kızımı ücretsiz kabul etmeyi vaat ettiler. Bunu kabul etmedim ve kızımı o kurumdan aldım” dedi.



"DURUMU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR"

Müşteki S.A.’nın ifadesinin devamında, “Kızımın dört ya da beş ay öncesine kadar devam ettiği bakımevinin idarecileri ve kızıma nezaret eden personelden şikayetçiyim. Kızım, kendisine nezaret eden Elif Yaren G. ve Yasemin C. İsimli personeller tarafından darp edilmiştir. Söz konusu kurumun idarecileri Kübra K. ve Sevgi Ö. İse bu durumu örtbas etmeye çalışmışlardır” ifadelerine yer verdi.

"GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Şüpheli Yasemin C. ifadesinde, 10 ay boyunca kurumda görev yaptığını ve bu süreçte hiçbir sorun olmadığını iddia etti.

"Herhangi bir velimizden şikayet almadık. 28 Nisan günü öğrencinin öksürüğü olduğu için uyuyamadı. Okul yönetiminden ailesine bilgilendirilmesini istedik. Bunun üzerine anne S.A. ‘ya haber verildi." diye konuşan Yasemin C., "Çocuğu teslim ettiğimizde vücudunda herhangi bir darp izi yoktu." dedi.

Annenin çocuğu aldıktan 3 gün sonra basen bölgesinde sıkma olduğunu söylediğini ifade eden Yasemin C., "Ben okulda çocuğa hiçbir zaman sert davranmadım” dedi.

Şüpheli Elif Yaren G. ifadesinde, “Çocuk benimle eğitimde bulunduğu esnada hiçbir zaman darba maruz kalmadı. Ben çocuğa hiçbir zaman şiddetli darp, şiddetli tutma veya sarsma olaylarında bulunmadım. Bizim okulumuzda çocuğuna bir zarar verilmiş olsaydı çocuğu aldığı gün ortaya çıkardı” şeklinde konuştu.

İddianamede Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.