Zincirleme kazada hayatını kaybeden ailenin nişandan döndüğü ortaya çıktı

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Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesinde buzlanma ve sisin zincirleme kaza getirdiği olayda, bilgisayar mühendisi Görkem Yamak'ın, annesi Sündüs Yamak ile Niğde'de yapılan kendi nişan töreninden dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yan yana toprağa verilen anne ile oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı. Fotoğrafta Sündüz Yamak, eşi Şeref Yamak ile oğulları Görkem Yamak ve onun nişanlısı Gülay Polat yer aldı.



Öte yandan otomobildeki Sündüs Yamak'ın eşi Şeref Yamak ile Görkem Yamak'ın ikizi Gökhan Yamak'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

"ANNENİ AL, GÜVENLİ YERE GETİR" DEMİŞ

Amca Şaban Yamak, Yamak ailesinin buzlanma ve sisten dolayı yavaş gittiğini ifade etti.

Önlerinde olan araca çarptıklarını dile getiren Şaban Yamak, "Ağabeyim araçta sıkışmış. Nişanladıkları oğlu Görkem'e kaza sonrası ağabeyim, 'Anneni araçtan al, indir, güvenli bir yere getir' demiş. Görkem, annesini yol kenarına getirirken buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve oğluna çarpmış. Onlar, orada hayatlarını kaybetmişler” dedi.

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Görkem Yamak’ın babaannesi Fatma Yamak ise "Hem gelinimi hem de torunumu o kazada kaybettim. Allah, kimsenin başına vermesin. İçimiz yandı. Gelinim daha köye yeni ev yaptırmıştı. O evden bile hevesini alamadı. Oğlumun aklı başında değil. Daha oğlunun, karısının öldüğünden haberi yok. Bunları duyduğunda ne olacak? Bu acının tarifi yok" diye konuştu.