Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Bankası açtığı ilanla uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ziraat Katılım ise müfettiş yardımcısı, uzman yardımcı ve servis görevlisi alımı yapacak. İşte, Ziraat Bankası personel alımı sınav takvimi...



SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.



ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?



Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak.



Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) gerçekleştirilecek.