Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun biyografisi

Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kim olduğu 2023 YAŞ kararlarının ardından merak konusu oldu. Yüksek Askeri Şura kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Ziya Cemal Kadıoğlu, uzun yıllardır TSK bünyesinde hizmetlerine devam ediyor. İşte, Ziya Cemal Kadıoğlu'nun biyografisi...



ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?



Ziya Cemal Kadıoğlu 1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.



2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanı olarak atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.



2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.



2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı.



2022'de orgeneral rütbesine terfi etti



Son olarak da Muharip Hava Kuvvet Komutanı olarak görev alıyordu.



