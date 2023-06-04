Zonguldak sanayi sitesinde patlama: 1 ölü

Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Zonguldak sanayi sitesinde patlama: 1 ölü

Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede iş yerinde çalışan Nevzat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber alarak olay yerine gelen Nevzat K'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

Gözaltına alınan iş yerinin sahibi A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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