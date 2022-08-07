Zonguldak'ta komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mert Serkan L., tartıştığı komşuları Hacer Alkan ve Aydın Alkan çiftinin boğazını bıçakla kesti. Hacer Alkan yaşamını yitirirken, eşi Aydın Alkan tedaviye alındı.



Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer Alkan (55) ile Aydın Alkan (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L. bıçakla Hacer ve Aydın Alkan'ı yaraladı.





Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hacer Alkan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan Aydın Alkan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.