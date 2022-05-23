Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Ekiplerin incelemesinde cesedin yanında silah bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 05:58

Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, su tesisatını tamir etmek için ormanlık alana giden köy sakinleri, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce bir erkeğe ait olduğu belirlenen tanınamaz haldeki ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinde cesedin yanında silah bulundu.

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