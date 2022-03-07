ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kremlin'e ağır bedel ödeteceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırabilmesi için bölgedeki güvenlik yardımlarını artırdıklarını söyleyen Blinken, "Ukrayna halkına insani yardım sağlıyoruz. Müttefiklerimizin, olası bir tehdide cevap verebilmesi için ortak savunmamızı güçlendiriyoruz" dedi.

Blinken, "Bunun yanı sıra Kremlin yönetimi başta olmak üzere bu savaşa destek olanlara daha ağır bedel ödeteceğiz" diye konuştu.

"NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Blinken, "ABD, Avrupa'daki mevcut askeri birliklerine 7 bin personel daha eklemiştir. Geçen yıl Litvanya'ya konuşlandırılan 366'ncı Tabur da genişletilecektir. 400 ilave personel, gelecek günlerde Litvanya'ya gelecektir" şeklinde konuştu.

Rus güçlerinin Ukrayna'da girdiği yerler.

BALTIK ÜLKELERİNE F-35 TAKVİYESİ

Blinken ayrıca Baltık ülkelerine ek F-35 savaş uçağı takviyesi yapılacağını aktardı. Saldırıya uğraması durumunda, NATO'nun her karış toprağını savunacaklarına dikkati çeken Blinken, "Kimse kararlılığımızdan şüphe etmemelidir" dedi.

"UKRAYNA KAZANACAK"



Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirterek, "Rusya Ukrayna'da savaş istiyor olabilir, fakat bu, savaşı kazandığı anlamına gelmez. İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum" ifadesini kullandı.



ABD ile ortak prensipleri savunduklarını vurgulayan Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis da "Her ülkenin kendine göre bir umudu ve sınır güvenliğini garanti altına alma isteme hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.