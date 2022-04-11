Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin ile görüşmemiz zorluydu

SON DAKİKA HABERİ: Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini "çok net, açık ve zorlu" olarak tanımladı. Bununla birlikte Nehammer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana Putin ile görüşen ilk AB lideri oldu.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 11.04.2022 - 17:48

Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin ile görüşmemiz zorluydu

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Son dakika haberi! Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Nehammer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu. Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın derhal sona ermesi gerektiği oldu çünkü savaşın kazananı olmaz. Çatışmayı sona erdirmek ya da Ukrayna'daki siviller için insani gelişme sağlamak için her yolu denemiş olmak için Putin ile görüşmeyi görev bildim" dedi.

24 Şubat'tan bu yana yüzlerce Rus diplomat sınır dışı edildi. 24 Şubat'tan bu yana yüzlerce Rus diplomat sınır dışı edildi.

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Bununla birlikte Nehammer, 24 Şubat'ta birliklerine Ukrayna'ya saldırma  emri vermesinden bu yana Putin ile görüşen ilk Avrupa Birliği (AB) lideri oldu. Avusturya genellikle Moskova ile Avrupa Birliği'nin çoğundan daha yakın bağlara sahip olsa da, son zamanlarda durum değişmişti.

Nehammer, Rusya'nın saldırıları konusunda Ukrayna ile dayanışmasını ifade etti ve buradaki Rus savaş suçlarını kınarken, hükümeti, Rus diplomatlarını sınır dışı ederek için diğer AB ülkelerine katıldı. 

Nehammer'in sözcüsü ise  toplantının Putin'in Moskova dışındaki resmi Novo-Ogaryovo konutunda yapıldığını söyledi.

Avusturyalı Kronen Zeitung gazetesi görüşmenin yaklaşık  90 dakika sürdüğünü bildirdi.

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