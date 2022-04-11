NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka

Ukrayna'da savaş 47'nci gününde sürüyor. En şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri de Borodyanka kasabası. Harabaye dönen kent yaralarını sarmaya çalışıyor. Son çatışmaların üzerinden günler geçmesine rağmen, enkazlarda hala hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri aranıyor. NTV ekibinden Korhan Varol ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Buça'dan daha korkunç" olarak nitelediği Borodyanka'ya gitti. İşte Horozal'ın objektifinden Borodyanka'daki son durum...

Haberler - NTV - ntv.com.tr 11.04.2022 - 16:32 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 16:38

NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 1

VİDEOYU İZLE: NTV EKİBİ HARABEYE DÖNEN BORODYANKA'DA

NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 2
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 3
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 4
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 5
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 6
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 7
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 8
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 9
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 10
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 11
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 12
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 13
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 14
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 15
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 16
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 17
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 18
NTV ekibinin gözünden harabeye dönen Borodyanka - 19

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