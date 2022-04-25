Biden, Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı

BD Başkanı Joe Biden, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink'i, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ne aday gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 16:44

Biden, Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı

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Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için ABD Başkanı 'ın adayını açıkladı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Bratislava Büyükelçisi Bridget A. Brink'i, Kiev Büyükelçiliği'ne aday gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, Bratislava Büyükelçisi Bridget A. Brink'i, Kiev Büyükelçiliği'ne aday gösterdi.

Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.

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