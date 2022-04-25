Biden, Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı

Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için ABD Başkanı Joe Biden'ın adayını açıkladı.



Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği bildirildi.



ABD Başkanı Joe Biden, Bratislava Büyükelçisi Bridget A. Brink'i, Kiev Büyükelçiliği'ne aday gösterdi.

Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.



Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.