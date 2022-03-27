Enkaza dönen kent: Mariupol

En ağır Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna kenti Mariupol...



Kentin havadan çekilmiş görüntülerinde Mariupol'ün Rus saldırıları öncesi ve sonrasındaki hali görülebiliyor.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentin adeta dev bir enkaza dönüştüğü göze çarpıyor.



Mariupol'ün öncesi ve sonrası

Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip kenti ele geçirmek için işgalin başından bu yana var gücüyle saldırıyor.



Kentte kaç sivil kaldığı bilinmiyor. Ancak sular kesik ve elektrik de verilemiyor.

Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.