    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Enkaza dönen kent: Mariupol

Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın saldırıları pek çok kentte büyük tahribata yol açtı. Ama en fazla yıkımın yaşandığı yerlerden biri hiç şüphesiz Mariupol kentiydi. Kentin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri yaşanan hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Haberler - NTV Haber 27.03.2022 - 13:17

Enkaza dönen kent: Mariupol

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında 32. gün... Bugün 2 insani koridor açılacak

Rusya-Ukrayna savaşında 32. gün... Bugün 2 insani koridor açılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya mesajı

En ağır Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna kenti Mariupol...

Kentin havadan çekilmiş görüntülerinde Mariupol'ün Rus saldırıları öncesi ve sonrasındaki hali görülebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentin adeta dev bir enkaza dönüştüğü göze çarpıyor.

Mariupol'ün öncesi ve sonrası Mariupol'ün öncesi ve sonrası

Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip kenti ele geçirmek için işgalin başından bu yana var gücüyle saldırıyor.

Kentte kaç sivil kaldığı bilinmiyor. Ancak sular kesik ve elektrik de verilemiyor.

Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...