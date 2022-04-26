Guterres'ten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

SON DAKİKA HABERİ: BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Guterres, “Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor” dedi. Lavrov ise "Henüz bir arabuluculuk hakkında konuşmak için çok erken" dedi.

Haberler 26.04.2022 - 15:31

Guterres'ten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

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Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Guterres, görüşmenin ardından, “Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor. Ukrayna'da olası savaş suçları konusunda endişeliyim, bağımsız soruşturma gerekiyor. Mariupol'de hayat kurtarmak için Birleşmiş Milletler tüm kaynaklarını seferber etmeye hazır. İnsani temas grubu kurulmasını önerdim" açıklamasını yaptı.

Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Lvrov tarafından yapılan açıklamada ise "Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme sadığız. Henüz bir arabuluculuk hakkında konuşmak için çok erken" denildi.

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