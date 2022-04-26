Guterres'ten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Guterres, görüşmenin ardından, “Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor. Ukrayna'da olası savaş suçları konusunda endişeliyim, bağımsız soruşturma gerekiyor. Mariupol'de hayat kurtarmak için Birleşmiş Milletler tüm kaynaklarını seferber etmeye hazır. İnsani temas grubu kurulmasını önerdim" açıklamasını yaptı.

Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek.



LAVROV'DAN AÇIKLAMA



Rusya Dışişleri Bakanı Lvrov tarafından yapılan açıklamada ise "Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme sadığız. Henüz bir arabuluculuk hakkında konuşmak için çok erken" denildi.