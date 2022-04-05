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İrlanda'da akaryakıt şirketleri, Rus büyükelçiliğine yakıt vermeyi reddetti

İrlanda'daki akaryakıt firmalarının, Rusya büyükelçiliğine dizel yakıt satmayı reddettiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 14:58

İrlanda'da akaryakıt şirketleri, Rus büyükelçiliğine yakıt vermeyi reddetti

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Irish Mirror gazetesinin haberine göre, 'nın Dublin Büyükelçiliği, 22 Mart'ta Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Mektupta, "Mevcut yakıt tedarikçisi, misyonumuza dizel sağlamayı reddetti. Elçilik, Dublin bölgesindeki diğer tedarikçilerle de temasa geçti ancak hepsi iş birliği yapmayı reddetti." bilgisi verilirken, büyükelçiliğin elindeki yakıtın ancak hafta sonuna kadar (26-27 Mart) yetebileceği kaydedildi.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Dizel yakıtın sadece elçilik değil, elçinin rezidansının da ısıtılması ve sıcak su temini için gerekli olduğu vurgulanan mektupta, Dışişleri Bakanlığı'nın "bu açık ayrımcılığa" müdahale etmesi istendi.

Ukrayna ve Rusya arasında şimdiye dek 7 müzakere yapıldı. Ukrayna ve Rusya arasında şimdiye dek 7 müzakere yapıldı.

Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği, kendisiyle irtibata geçen gazeteye, 22 Mart'ın ardından yakıt temin edip edemediklerine ilişkin açıklamada bulunmayı reddetti.

Gazeteye konuşan bir kaynak ise "Büyükelçilik zorlanıyor, çünkü Ukrayna'da olanlar yüzünden kimse onlarla iş yapmak istemiyor. Sorun yaşadıkları sadece bazı yakıt şirketleri değil, bankalar ve daha birçok işletme var" dedi.

İrlanda Bankasının da büyükelçiliğin hesaplarını askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığı, şirketlere müdahale yetkisi olmadığı için bu konuda elçiliğe yardım edemeyeceğini bildirdi.

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