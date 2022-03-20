Lavrov, savaşın son bulması için gerekli şartları açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki son duruma ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Ukrayna konusunda müzakerelere işaret eden Lavrov, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" ifadelerini kullandı.

Haberler - NTV Haber 20.03.2022 - 08:50

Lavrov, savaşın son bulması için gerekli şartları açıkladı

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaların Ukrayna'nın statüsünün tarafsız olacağına dair kapsamlı bir güvenlik anlaşmasıyla sonlanabileceğini söyledi.

Lavrov, Ukrayna yasalarının da Rus dili, Rusça eğitim ve Rus medyası için düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Naziliği yasaklayan bir yasanın da yürürlüğe girmesini istedi.

Çin ile ilişkiler hakkında da yorum yapan Rus Bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut koşullarda daha da güçleneceğini belirtti.

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