Lavrov, savaşın son bulması için gerekli şartları açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaların Ukrayna'nın statüsünün tarafsız olacağına dair kapsamlı bir güvenlik anlaşmasıyla sonlanabileceğini söyledi.

Lavrov, Ukrayna yasalarının da Rus dili, Rusça eğitim ve Rus medyası için düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Naziliği yasaklayan bir yasanın da yürürlüğe girmesini istedi.

Çin ile ilişkiler hakkında da yorum yapan Rus Bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut koşullarda daha da güçleneceğini belirtti.