Macron: Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmamaya devam etmesi halinde Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin olacağını öne sürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 17:37

Macron: Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

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Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söyledi.

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak" dedi.

"ASKERİ YOL TERCİH EDİLİRSE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR"

Rusya-'nın askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edildiğini belirtti.

Macron, Ukrayna'nın, silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti

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