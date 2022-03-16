Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliye çalışmaları sürüyor

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmalar sürdürülüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 17:21 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 17:34

Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliye çalışmaları sürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için ve Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Türk vatandaşlarının Mariupol'dan güvenli şekilde tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.

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