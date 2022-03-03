Odessa açıklarında Estonya gemisi battı: 4 mürettebat kayıp

Tallinn merkezli Vista Shipping Agency'nin Genel Müdürü Igor Ilves, Reuters'e verdiği demeçte, Odessa yakınlarındaki patlamadan sonra Estonyalı bir koargo gemisinin battığını açıkladı. Ilves, 4 mürettebatın kaybolduğunu, diğer iki kişinin denizde cankurtaran sandalında olduğunu söyledi.

ÇATIŞMALARIN ARTACAĞINDAN KORKULUYOR

Bununla birlikte, Estonya'nın NATO üyesi olması nedeniyle, batmanın Doğu Avrupa'da daha fazla çatışmaya yol açabileceğinden korkuluyor.



Helt, kendi ülkelerinin katı denizcilik düzenlemelerinden kaçınmak isteyen birçok ticari gemi gibi Panama bayrağı altında seyrediyordu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından pek çok ülke Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurdu.

Diğer taraftan söz konusu olay, Rusya’nın Karadeniz’deki filosunun Ukrayna saldırılarında Helt de dahil olmak üzere sivil gemileri canlı kalkan olarak kullanmakla suçlanmasınınn ardından geldi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Ukrayna ordusu, Rus donanmasının, Ukrayna’nın savaş gemilerinin hareketini önlemek için Helt'i Karadeniz'in tehlikeli bir bölgesine girmeye zorladığını açıkladı.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “'Sivil seyrüsefer güvenliği için, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donanması Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde seyrüseferi kapattı. Aynı zamanda Rus Karadeniz Filosu, Rus kara kuvvetlerinin sivil hayatların arkasına saklandığı taktiklerini sürdürüyor” denildi.

RUS ASKERİN ÇANTASINDA NELER VAR?