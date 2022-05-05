Orduya katılan Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov’un mesleğini bırakarak Rus ordusuna karşı savaşmak için orduya katılmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Zelenski, Makhov hakkında düşüncelerine yer verdiği paylaşımında, “Vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Ve o her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı” dedi.

Ukrayna’nın kuzeydoğusunda bulunan Izyum kentinde yaşamını yitiren gazeteci Makhov’un, 2 aydan daha uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden 8. gazeteci olduğu öğrenildi. Çoğu zaman sıcak bölgelerden haberler aktaran gazeteci Makhov, 2014 yılında Ukrayna’nın ayrılıkçı 2 bölgesinde yaşanan çatışmalarda da savaşmıştı.

RUS ASKERİ AZOVSTAL'DA