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Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini ele aldı. Putin, sürecin yavaş ilerlemesinin Ukrayna tarafının suçu olduğunu öne sürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:36

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini görüştü

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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin ele alındığı toplantıda, "Ukrayna tarafının bu süreci yavaşlattığı" açıklandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların da ele alındığı toplantıda, ülkedeki makroekonomik durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaş, insani yardım ve ele geçirilen bölgelerde altyapıların yeniden inşa edilmesi süreçleri konusunda bilgi verdi.

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