NATO liderlerinden savaş zirvesi: Putin askerlerini Ukrayna'dan çekmeli

Dünyanın gözü ve kulağı bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi’ndeydi.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.



Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Bildiride şunlar denildi:

"Çin, Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek olmaktan kaçınmalı. Putin, Ukrayna'aki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg, 30 Eylül 2020'ye kadar görevde kalacak. Ukrayna'ya saldırılardan Belarus'u sorumlu tutuyoruz."

STOLTENBERG: BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN ÇİN NÜFUZUNU KULLANMALI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirve sonrası açıklamalarda bulundu:

"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bize teşekkür eetti. Bugün NATO liderleri daha fazla destek konusunda uzlaştı. 4 NATO ülkesinin lideri Ukrayna'ya desteğimizi onayladı. Baltık denizinden Karadeniz'e kadar desteğimizi artıracağız. Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam edeceğiz. NATO liderleri caydırıcılığı artırmak için anlaştı. Doğu kanadında daha fazla askerimiz olacak. Denizaltı ve hava filomuzu güçlendireceğiz. Savaş gemileri kalıcı olarak görev olacak. Bunların detaylarına Haziran ayında Madrid'de gerçekleştirilecek olacak zirvemizde karar vereceğiz.



Ukrayna'ya tanksavar ve drone yardımında bulunacağız. Daha fazla insani ve finansal yardım gerçekleştirilecek. Bu konuda müttefikler Rus tehditi ve baskısı karşısında Bosna Hersek gibi ülkelere yardım etmek için anlaştık.

"ÇİN NÜFUZUNU BARIŞÇIL SÜREÇ İÇİN KULLANMALI"



Aynı zamanda Pekin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin'in Rusya'da barışçıl bir çözüm için nüfuzunu kullanmasını önerdik.



Belarus'u da aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sorumlu tuttuk.



Sonuç olarak, NATO savunma konusunda yatırımlarını artırmasında anlaştı. Avrupa ve Kuzey Amerika birlikte durmaya devam edecektir.



Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler yer aldı.

Tabi ki bugün şu kadarını söyleyebilirim. İnandırıcı ve kredi raporlar aldık. Sivillere karşı askeri güç kullanılması bizim için endişe kaynağı.



NATO müttefikleri tabiki enerji konusunda da işbirliği yapıyor. Arz güvenliğinin sağlanması ve Rusya’dan enerji alımının azaltılmasının konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada Çin’e verdiğimiz mesaj çok önemli. Rusya’ya ekonomik ve askeri destek vermemeliler.

UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMEYECEK



Biçok farklı konuyu görüştük. Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyecek. Bu çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşarak NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmemesi gerekiyor. Bu topyekün Rusya ile bir savaşa girmek anlamına gelecektir.



Tabi ki endişeliyiz. Çünkü buradaki retoriği duyuyoruz. Rusya’nın Ukrayna’da biyolojik ve kimyasal bir saldırı gerçekleştirmeye hazırlandığına dair haber alıyoruz. Böyle silahların kullanılmasının derin çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit eden bir duruma dönüşecektir.



Geçmişte Rusya’nın Suriye’de Esad rejimine kimyasal silah kullanması konusunda yardım ettiğini biliyoruz. Bu konuda Ukrayna'ya yardım edeceğiz. "

Dünya liderlerinin zirve mesajları ise şu şekilde;



İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: YAPTIRIMLAR NE KADAR SERT OLURSA PUTİN O KADAR HIZLI VAZGEÇER



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, liderlerin Ukrayna halkı için neler yapılabileceğini ele almak üzere bir araya geldiğini belirterek şunları söyledi :



"Bu işi olabildiğince çabuk halletmek için birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlarımız ne kadar sert olursa, Putin rejimi etrafındaki ekonomik baskımız ne kadar sert olursa, Ukraynalılara daha hızlı yardım etmek için ne kadar çok şey yapabilirsek bu iş o kadar hızlı bitebilir."



KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ



Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dünyadaki ortakların birleşerek Ukrayna'yı desteklediği, Rusya'yı kınadığı ve ona karşı durduğu mesajını vurguladı.







NATO'nun Ukrayna çevresinde 10 bini aşkın askeri bulunuyor.

ESTONYA BAŞBAKANI KALLAS: CAYDIRICI KARARLAR ALMALIYIZ



Baltık ülkelerinin tek başına savunma yapamayacaklarını vurgulayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise NATO ittifakının parçası olarak caydırıcı pozisyona ve savunma planına ihtiyaç duyduklarını aktardı.



Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan oldukça endişe duyduklarını söyleyen Kallas, bu sürecin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmelerini ve ek adımlar atmalarını engellediğini kaydetti.



İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: ÇİN YAPICI BİR ROL OYNAMALI



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Çin'in nasıl bir rol oynayacağının görüşüleceğini söyledi. Sanchez, "İspanyol devleti olarak, Vladimir Putin dışında kimsenin istemediği bu savaşta Çin'in yapıcı bir rol oynamasını her zaman savunacağız" diye konuştu.



SLOVENYA BAŞBAKANI: RUSYA'NIN KİMYASAL SİLAH KULLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM



Slovenya Başbakanı Janez Jansa "Rusya'nın biyolojik ve kimyasal silah kullanılacağı yönündeki konuşmalardan tedirginiz ancak ben Rusya ordusunun bu tür silahlar kullanacağını düşünmüyorum" dedi.



SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI: UKRAYNA SINIRLARINA SAYGI GÖSTERMELİ



Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Rusya'nın sınırların uluslararası hukukla belirlenmiş olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.



LİTVANYA CUMHURBAŞKANI: KİMSE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR



Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla bölgede artık kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini belirtti.



Nauseda, Rusya'ya yönelik muhtemel yaptırımların beşinci, altıncı paketinden bahsettiklerini ifade ederek yaptırımların sonuç almasının zaman aldığını ve bu nedenle mümkün olduğunca kararlı olmaları gerektiğini kaydetti.



LAVROV: RUSYA İLE NATO ARASINDA DİREKT ÇATIŞMAYA YOK AÇAR



Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov düm yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'ya yardımlarının sonucu olacağını söylemişti. Lavrov, “Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor” derken, “Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir” diye konuşmuştu.

ZELENSKİ'NİN NATO'DAN TALEBİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, bugünkü zirve öncesinde dün Rusya'nın ateşkes koşulları arasında yer alan NATO üyeliği için önemli bir açıklama yapmıştı. Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.