Putin'den üçüncü barış görüşmesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden dokuz gün sonra, komşu ülkelere çağrıda bulundu.

Putin, ülkeleri gerilimi artırmamaya çağırırken, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyet yok. Ayrıca onlara durumu daha da büyütmemelerini, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ediyorum. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.



HAFTA SONU ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELER ÖNGÖRÜLÜYOR

Putin, Almanya Başbakanı Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur barış görüşmelerinin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Rusya'nın ele geçirdiği bölgeler

Televizyonda yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı, "Biz burada ilişkilerimizi ağırlaştırmaya veya kötüleştirmeye gerek görmüyoruz" diye konuştu.