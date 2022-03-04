Putin'den üçüncü barış görüşmesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı yeni açıklamayla normalleştirme çağrısında bulundu. Putin, komşu ülkelere tansiyonu daha da yükseltmekten kaçınmalarını ve Rusya ile ilişkileri kötüleştirmemelerini söyledi. Putin, Almanya Başbakanı Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur barış görüşmelerinin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 17:41

Putin'den üçüncü barış görüşmesi açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 'ya asker göndermesinden dokuz gün sonra, komşu ülkelere çağrıda bulundu. 

Putin, ülkeleri gerilimi artırmamaya çağırırken, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyet yok. Ayrıca onlara durumu daha da büyütmemelerini, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ediyorum. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

HAFTA SONU ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELER ÖNGÖRÜLÜYOR

Putin, Almanya Başbakanı Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur barış görüşmelerinin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Rusya'nın ele geçirdiği bölgeler Rusya'nın ele geçirdiği bölgeler

Televizyonda yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı, "Biz burada ilişkilerimizi ağırlaştırmaya veya kötüleştirmeye gerek görmüyoruz" diye konuştu.

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