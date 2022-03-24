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Rusya “dost ülkelerle” enerji ticaretini Bitcoin’le yapabilir

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin’le de yapabileceklerini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 17:22

Rusya “dost ülkelerle” enerji ticaretini Bitcoin’le yapabilir

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve euro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok ülke yaptırım kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok ülke yaptırım kararı aldı.

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini belirterek, “Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin’le de yapabiliriz” dedi.

PUTİN'DEN DOST OLMAYAN ÜLKELER İÇİN RUBLE KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu açıkladı. Putin, dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının Rus rublesi ile gerçekleştirileceğini belirterek, “Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve euro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor” diye konuştu.

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