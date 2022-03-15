Rusya-Ukrayna savaşında 20. gün... Zelenski: Rusya Çeçenistan'dan daha fazla kayıp verdi

Ukrayna-Rusya arasında savaş 20. gününde sürüyor.

Rusya, gece yarısı Harkov kenti de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı kent ve bölgelerine roket saldırıları düzenledi. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

Andryushchenko yaptığı açıklamada, "Ölen sivillere dair elimizde net olmayan veriler var. Çünkü bu sayılar polisten ve sağlık birimlerinden alınıyor. Dün itibariyle bin 800 çocuk öldü. 10 binden fazla sivil ölümü var. Ama artan saldırılar ve vahşet nedeniyle bu sayı 20 bine kadar ulaşabilir" ifadelerini kaydetti.

"CENAZELER BAHÇELERE GÖMÜLÜYOR"

Ölen insanların mezarlıklara gömülemediğinden bahseden Andryushchenko, "Mezarlıkların bulunduğu bölge Rus kontrolü altında. Bu nedenle cenazelerimizi sokak lambalarının altına ve bahçelerimize gömüyoruz" dedi.

ZELENSKİ HALKINA SESLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın 19 gün boyunca Ukrayna’da, 2 kez girdiği Çeçenistan’dan daha fazla insan kaybettiğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini duyurdu.

Rus ordusunun böyle bir direniş beklemediğine dikkat çeken Zelenski, "Daha önce olduğu gibi, düşmanın kafası karıştı. Böyle bir direniş beklemiyorlardı. Ama savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini şimdiden anlamaya başladılar. Ganimetleri alıyoruz ve onları Ukrayna'yı korumak için kullanıyoruz. Bugün, Rus birlikleri aslında ordumuzun ekipman tedarikçilerinden biridir" ifadelerini kullandı.





"ÇEÇENİSTAN'DAN DAHA FAZLA İNSAN KAYBETTİ"

Sözlerinin devamında, Rusya’nın verdiği kayıpları daha önce Çeçenistan’da verdiği kayıplarla karşılaştıran Zelenski, "Yakında Rusya'da düşürülen helikopter sayısı yüzlerce birime ulaşacak. Halihazırda 80 savaş uçağını kaybettiler, yüzlerce tank, binlerce farklı teçhizat. Rus ordusu 19 günde, Çeçenistan’da 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybetti" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir apartmana top mermisi isabet etti.

KİEV'DEKİ 9 KATLI APARTMANA TOP MERMİSİ İSABET ETTİ



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana füze isabet etti.



Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko'ya göre, olay esnasında iki kişi öldü ve üç kişi hastaneye kaldırıldı.

VİDEO: CANLI YAYINDA SAVAŞ PROTESTOSU