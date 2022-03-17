Rusya-Ukrayna savaşında 22. gün... Putin'den Kırım açıklaması

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 22. günde de devam ediyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Bakanlık, Ukrayna ile olan görüşmelerin video konferans aracılığıyla sürdüğünü açıkladı. Görüşmelerde, askeri, siyasi ve insani konuların görüşüldüğü aktarıldı.



“Ukrayna ile net koşullara sahip bir anlaşma olup bitenleri çok hızlı durdurabilir” diyen Kremlin yönetimi, “Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu durdurma talebini dikkate almayacağız. Barış anlaşması için şartlarımız çok net” şeklinde konuştu.



Ukrayna, dokuz "insani koridor" aracılığıyla sivilleri tahliye etmeyi umduğunu açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, ağır hasar gören liman kenti Mariupol dahil olmak üzere 9 şehirde insani koridor açılacağını duyurdu.



Putin, “Kırım'ın sosyal ve ekonomik potansiyelini tartışmalıyız” derken, “Batı'nın yaptırımları şimdiden Kırım'ın ekonomisini etkiledi. Yaptırımlar sorun yaratıyor ancak aynı zamanda yeni imkanlar yaratıyor” şeklinde konuştu.



'BİDEN'IN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ'



Kremlin yönetimi, Putin'e 'savaş suçlusu' demesi üzerine yaptığı açıklamada, “Biden'ın açıklamaları kabul edilemez” derken, “ABD 2. Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya'da sivilleri bombaladı ve nükleer silah kullandı. Bu yüzden ABD Başkanı Rusya'ya ders verme hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.

Uydu fotoğraflarında binanın bahçesinde 'Çocuklar' yazdğı görülüyor.

SİVİLLERİN SAKLANDIĞI TİYATRO VURULDU



Rus uçaklarının Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.



Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu’na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da twitter hesabından Rus saldırısını savaş suçu olarak niteledi. Tiyatro binasının fotoğraflarını paylaştı.



Hafta başında kaydedilen uydu fotoğraflarında, binanın çevresinde büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazısı dikkat çekiyordu.



SALDIRININ ARDINDAN MARİUPOL BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Mariupol Belediye Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Tiyatro saldırısının ardından sığınak ayakta kaldı. Hayatta kalanlar var. Ancak, henüz yaralı ya da ölü sayısını bilmiyoruz" denildi.



RUSYA'DAN YALANLAMA: UKRAYNALI GÜÇLERİN PROVOKASYONU



Rusya Savunma Bakanlığı ise sivillerin bulunduğu tiyatro binasını bombaladıklarına ilişkin haberleri yalanladı.



Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukraynalı silahlı güçlerin mayınlanmış tiyatro binasını bombalayarak provokasyon gerçekleştirdiğini savundu.

BMGK TOPLANTIYA ÇAĞRILDI



İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BMGK'yi Ukrayna için toplantıya çağırdı. Çağrıya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği ve sivilleri hedef aldığı savunuldu. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZELENSKİ MÜZAKERELERDEKİ ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ