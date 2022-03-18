Rusya-Ukrayna savaşında 23. gün... Lviv'de uçak bakım tesisi füzeyle vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 23. gününe girdi. Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti. Zelenski, Rusya'nın esirlerini almak için çaba sarf etmediğini belirtti. Ruslar için savaşacak paralı askerlere de, "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak" diye seslendi. Rusya Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti. Lviv'de uçak bakım tesisi füzeyle vuruldu.

Haberler - NTV - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 10:06

Rusya-Ukrayna savaşında 23. gün... Lviv'de uçak bakım tesisi füzeyle vuruldu

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'da Rus güçlerinin saldırıları 23. günde de devam ediyor. 

Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor. 

Son gelen bilgilere göre  Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti. 

Lviv Belediye Başkanı, Rusya'nın kentteki uçak bakım tesisini füzeyle vurduğunu duyurdu. Belediye Başkanı olayda yaralanna olmadığını belirtti. 

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

UKRAYNA: RUSYA SURİYE'DEN BİNE YAKIN PARALI ASKER TOPLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Esad ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

ZELENSKİ PARALI ASKERLERE SESLENDİ

Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir" sözlerini sarf etti.

Rus annelere seslenen Zelenski, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir" diye konuştu. HABERE GİT

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