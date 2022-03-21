Rusya-Ukrayna savaşında 26. gün... Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.



Ruslar haftasonu Ukrayna'da hipersonik füze kullanmaya başladı.

Ruslar bir kez daha sesten 5 kat hızlı hipersonik füze kullandığını duyurdu.



Karadeniz ve Hazar'dan da seyir füzeleri atılıyor. Rus ordusu, seyir füzeleriyle askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı.



Reuters, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bu akşam 20'den, 23 mart sabah 07'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

ODESSA SİREN SESLERİYLE UYANDI

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.

KREMLİN: PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ İÇİN ZEMİN OLUŞMADI

Kremlin, “Putin-Zelenski görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor” dedi.



“Rusya, müzakerelerin hızlı yönetilmesi için ukrayna tarafına göre daha hazır. Ukrayna üzerinde etkisi olan ülkeler, Kiev'in barış müzakerelerinde daha yapıcı olması için çaba harcamalı” diyen Kremlin yönetimi, “Müzakerelerde olması gerektiği kadar ilerleme sağlanamadı” diye konuştu.

Kiev'in Podilskyi semtindeki saldırı sonrası alışveriş merkezinin son hali

BAŞKENT KİEV'DE PATLAMA SESLERİ



Başkent Kiev, yine Rus füzelerinin hedefi oldu.



Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor" ifadesi yer aldı.



Mariupol'de de insani dram derinleşiyor. Rus güçlerinin burada da saldırıları devam ediyor. Birlemiş Milletler'e göre, Ukrayna'da 10 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Bu sivillerden neredeyse 3 buçuk milyonu ülke dışına çıktı.



Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde" dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

RUSYA'DAN 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece Mariupol'deki Ukrayna askerlerine çağrıda bulundu, silah bırakmalarını istedi ve can güvenliği garantisi verdi.



Yanıt gecikmedi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereshchuk, Mariupol'ü teslim etmelerinin söz konusu olmadığını ve yanıtın Rus tarafına iletildiğini söyledi.

MÜZAKERELER BUGÜN DEVAM EDECEK



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.



Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.