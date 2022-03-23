Rusya-Ukrayna savaşında 28. gün... Rusya, Ukrayna'nın pek çok kentine bombalı saldırı düzenledi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gün boyunca roket saldırıları düzenledi.

UKRAYNA ORDUSUNA AİT 86 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna ordusuna ait 86 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.



Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş süreciyle ilgili bilgi paylaştı.



Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 86 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.



Konaşenkov ayrıca, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 255 insansız hava aracının (İHA) yanı sıra 189 çok namlulu roketatar, 1564 tank ve çeşitli zırhlı araç, 158 uçaksavar füze sistemi, 627 obüs ve havan topu ile 1367 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

Rus, Interfax Ajansı, ABD'nin Rus diplomatları BM misyonundan çıkarmasına karşılık olarak ABD'li diplomatları sınır dışı etti.

BELGOROD BÖLGESİNE FÜZE FIRLATILDI



Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da Ukrayna tarafından bölgedeki bir köye yönelik füze fırlatıldığını belirterek, "Füze patladı, yaralı var. Bölge yönetimi Juravlyovka ve Nihoteyevka köylerinde acil durum ilan etti." ifadelerini kullandı.



Söz konusu köylerden vatandaşların tahliye edildiği belirtildi.



LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor” derken, “Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir” diye konuştu.

"HERSON KENTİ İNSANİ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA"



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.



Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:



"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."



Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

RUSYA: 83 ASKERİ HEDEF YOK EDİLDİ

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbass bölgesine uzun menzilli silahlarla Ukrayna kuvvetlerine ait 83 akeri hedefi yok ettiklerini açıkladı. Sözcü, bu hedefler arasında komuta merkezi, cephanelik gibi kritik noktaların da olduğunu duyurdu. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hedeflerin yok edildiği anların havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

ZELENSKİ'DEN MÜZAKERE MESAJI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.



Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.



Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenski, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.



Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenski, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

AB'nin Rusya'ya silah ihracatında Fransa başı çekiyor.

ODESSA'YA DENİZDEN ABLUKA

Ukrayna'nın en önemli liman kentlerinden biri Odessa Rus güçlerinin hedefinde. Rus askerleri Odessa'nın merkezine altı kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye füze attı. Şehir denizden abluka altında. Ukrayna askerleri ve sivil direnişçiler şehir savaşına hazırlanıyor.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ 953 SİVİL ÖLDÜ



Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 953 sivilin hayatını kaybettiğini, 1557 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. HABERİN AYRINTILARI

UKRAYNA: 100 BİNDEN FAZLA SİVİL MARİUPOL'DE MAHSUR KALDI



Vereşuk, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin Mariupol'dan ayrılmak istediğini ama ayrılamadığını bildirdi.



Bölgedeki insanların mahsur kaldığını vurgulayan Vereşuk, Zaporijya'ya ulaşmak için insanların kilometrelerce yol yürüdüğünü duyurdu.



Vereşuk, sürekli bombardıman altında bulunan Mariupol'daki Drama Tiyatrosu'na kimsenin yaklaşamadığını vurguladı. HABERE GİT