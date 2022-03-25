Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün... Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının ilk aşamasındaki amaçlarına ulaştığını duyurdu

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor.

Rusya, Ukrayna operasyonun ilk aşamasında hedeflere ulaşıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun Rusya Devlete Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşana kadar süreceği aktarıldı. Yapılan açıklama şunlar denildi:

"Öze operasyonda Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki ukrayna kentlerine girme olasılığını tamamen gözardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü teşebbüse Rus askerleri yanıt verecektir. Batının ukrayna'ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93'ü özgürleştirildi."

14 BİNDEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu açıkladı. Bir aydır süren savaşta, Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğü, yaklaşık 16 bin asker yaralandığı aktarıldı.



KİEV YAKININDAKİ ANA YAKIT DEPOSU İMHA EDİLDİ



Bununla birlikte, bakanlık tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bir füze saldırısında başkent Kiev yakınında yer alan büyük bir yakıt deposunu imha ettiğini duyurdu.



Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, saldırının dün akşam denizden ateşlenen Kalibr seyir füzeleri kullanılarak gerçekleştiğini söyledi. Konashenkov, deponun ülkenin merkezindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerine ikmal yapmak için kullanıldığını söyledi.



Bununla brilikte, Ukraynalı yetkililer ise Kiev'in 35 kilometre doğusundaki kasabaları ve savunma mevzilerini geri aldığinı açıkladı. Ancak, Çernihiv kentinin ülekenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği belirtildi.

LAVROV: BATI RUSYA'YA TOPYEKÜN SAVAŞ İLAN ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekün savaş” terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler." diye konuştu.



Rusya’nın izole edilemeyeceğine işaret eden Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var." ifadesini kullandı.



Lavrov, Batılıların, Birleşmiş Milletler kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda yürüttüğünü belirterek, "Batı dışındaki dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, tek taraflı oynanan bir oyuna girmek istemiyor. Muazzam bir baskı altındalar." dedi.



Ukrayna yönetiminin nükleer silah edinmesine yönelik arzusundan ötürü endişe duyduklarını ifade eden Lavrov, "Aynı şekilde, Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.



ZELENSKİ: SAVAŞ SIRASINDA 2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KAÇIRILDI

Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.



İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenski, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" diye konuştu.

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9 MAYIS PROPAGANGASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

İLK ESİR ASKER DEĞİŞİMİ

BBC'de yer alan habere göre savaşta bir ilk yaşandı. Rusya ve Ukrayna ordusu arasında esir asker değişimi yapıldı.

Yetkililer 10 esir Ukrayna askerinin, 10 esir Rus askeriyle değişitildiğini aktardı.

Ayrıca 11 Rus sivil denizci, 19 Ukraynalı denizci için ayrı bir takas yapıldı.

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