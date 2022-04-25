Rusya-Ukrayna savaşında 61. gün... Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 61 gününde devam ediyor.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Almanya'daki temsilciliklerinde görevli 40 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.



Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi” denildi.



RUSYA: UKRAYNA'YA AİT BİR TOÇKA-U FÜZESİNİ VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson bölgesinde Pantsir-S füze sistemi ile havada Ukrayna’ya ait Toçka-U taktik füzesinin vurulduğunu bildirdi.



Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin bilgi verdi.



Ukrayna hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, “Kremençuk şehrinin kuzey eteklerinde bulunan bir petrol rafinerisinin yakıt üretim tesislerini ve Ukrayna birliklerinin askeri teknik araçlarına akaryakıt sağlayan depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vurduk” dedi.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 sivil yaşamını yitirdi.

Gece boyunca Harkiv bölgesinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 6 Ukrayna askeri unsurunu imha ettiklerini aktaran Konaşenkov, Rus hava operasyonel taktik birliklerinin 56 askeri nesneyi yok ettiğini kaydetti.



Konaşenkov, füze birliklerinin gece boyunca Ukrayna’da 19, topçu birliklerinin de 967 askeri yeri ateş altına aldığı bilgisini paylaştı.



Rus hava savunma sisteminin Harkiv ve Herson bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu belirten Konaşenkov, Herson bölgesinde Pantsir-S füze sistemi ile havada Ukrayna’ya ait Toçka-U taktik füzesi ve çok namlulu roketatardan fırlatılan 18 roketin vurulduğunu bildirdi.



Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter, 566 insansız hava aracı, 265 hava savunma füze sistemi, 2 bin 526 tank ve zırhlı araç, 283 çok namlulu roketatar, 1096 obüs ve hava topu, 2 bin 326 özel askeri araç imha edildi” açıklamasında bulundu.



UKRAYNA'DA TREN İSTASYONLARINA SALDIRI



Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyonuna saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.



ABD DIŞİŞLERİ BLINKEN: RUSYA BAŞARISIZ OLUYOR



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile dün yaptığı görüşmenin ardından, Polonya'da basın toplantısı düzenledi.



Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi.



Blinken, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor" diye konuştu.



Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu" değerlendirmesinde bulundu.