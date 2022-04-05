SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'e görülmemiş bir baskı uygulayacağız

Haberler 05.04.2022 - 15:29
Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;
"Bu savaş Putin'in suçu.Buça'dan gelen görüntüler, Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait.
Rusya, Ukrayna'daki hırslarından vazgeçmiyor. Ukrayna'nın doğusunda yeni bir taarruz bekliyoruz.
Ukrayna'ya desteği gelişmiş askeri ekipmanlarla sürdüreceğiz. NATO ülkeleri Putin'e benzeri görülmemiş bir baskı uygulayacak."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...