Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Donetsk bölgesi için zorunlu tahliye emri

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zelenski, Donetsk'ten zorunlu tahliyenin hükümet kararı olduğunu bildirdi.



Zelenski, tahliyeyle ilgili her şeyin planlandığını ifade etti.



Hem lojistik hem ödeme noktasında destek ve yardım sağlanacağını kaydeden Zelenski, tahliye konusunda kararsız olanların karar vermesi gerektiğini belirtti.



Zelenski, Donetsklilere hitaben "Ne olursa olsun. Bana güvenin" dedi.

RUSYA'NIN SALDIRILARI DONETSK'TE YOĞUNLAŞTI

Devlet Başkanı Zelenski, kararsızlara yönelik olarak "Gidin, yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.



Birçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddettiğini ancak bunun gerçekten yapılması gerektiğine dikkati çeken Zelenski, "Ne olursa olsun. Bana güvenin" değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da sıcak çatışmalar Donetsk cephe hattında sürüyor.