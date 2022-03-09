Ukrayna Dışişleri Bakanı: 48 saat sonra Çernobil'den radyoaktif bulut yayılabilir

Rus askerlerinin kontrolü altındaki Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin kapatıldığı bildirildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, santralin kapatılmasının ardından tesisteki soğutma işlemlerinin duracağını, 48 saatlik jeneratör desteğinin kesilmesinin ardından da radyoaktif bulutun ortaya çıkabileceğini açıkladı.



Bakanlık, güç kaynağının, kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisinin sürekli soğutulması için gerekli olduğunu söylerken, soğutma olmaması durumunda bekletme havuzlarındaki sıcaklılığın yükseleceği ve buharlaşma sonrasında radyoaktif maddelerin çevreye salınmasının başlayacağı aktarıldı.



Santralin soğutma havuzlarının 48 saat süreyle dizel jeneratörlerle soğutulmasına devam edilecek. Bu süre sonrasında santral ciddi riskle karşı karşıya kalacak.

Ukrayna'nın devlete ait nükleer şirketi Energoatom, Ukrayna ve Rus güçleri arasındaki çatışmanın, Rus güçleri tarafından ele geçirilen santrale giden yüksek voltajlı elektrik hattını hemen onarmayı imkansız hale getirdiğini söyledi.

KULEBA: RADYASYON SIZINTISI YAKINDA OLACAK



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaptığı açıklamada, "Bundan sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları yakında olacak" dedi.



Kuleba, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını yeniden kurmasına izin vermesini talep etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.



BM nükleer gözlemcisi ise, güç kaybının güvenlik üzerinde kritik bir etkisi olmadığını sözlerine ekledi.

Daha önce Çernobil Nükleer Santrali’ndeki 100’den fazla çalışan ve yaklaşık 200 güvenlik görevlisinin santralde 12 gündür mahsur ortaya çıkmış, Rus askerlerinin Çernobil yasak bölgesinin içini ve santralin çevresini sardığı aktarılmıştı.