Ukrayna: Rusya'nın Odessa’ya yaptığı füze saldırısında 21 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Sözcüsü Sergey Bratçuk, Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği iki füze saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını kaydetti.



Rus güçlerinin Odessa'ya yaptığı füze saldırılarında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkaz alanlarındaki çalışmaları yöneten Ukrayna Devlet Acil Hizmeti İdaresi'nin Odessa Şubesi Başkan Yardımcısı Albay İgor Budalenko, Rus kuvvetlerinin fırlattığı iki füzenin art arda Sergeevka'da sivillerin yaşadığı ve birbirine çok yakın yapılara isabet ettiğini ve buradaki altyapıya hasar verdiğini aktardı.

Füzelerden birinin 9 katlı bir konuta, diğerinin ise konuttan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tatil tesisine düştüğünü kaydeden Budalenko, "21 ölü var. Bunlardan 16'sı 9 katlı konutta, 5'i ise tatil merkezinde hayatını kaybetti. 5 kişiden biri, 12 yaşındaki çocuk." dedi.

Saldırılar sonucu 38 sivilin yaralandığını ve bölgedeki hastanelere nakledildiğini kaydeden Budalenko, "2 yaralı çocuk Odessa'da çocuk hastanesine götürüldü." diye konuştu.

Bratçuk, saldırının meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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