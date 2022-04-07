Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar 91'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmeti veren merkezlere yönelik saldırıların 91'e yükseldiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 16:59

Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar 91'e yükseldi

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, 'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı verileri güncellendi.

Buna göre, Ukrayna'da sağlık merkezlerine 91 saldırı yapıldı. Bu saldırılarda 73 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Saldırıların 73'ünün ağır silah, 13'ünün bireysel silahlarla gerçekleştirildiği, diğer saldırıların da alıkoyma ve sabotaj türünde yapıldığı bilgisi verildi.

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