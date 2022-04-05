Rusya ile Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrindeki limanda bekleyen Dominik bayraklı bir geminin vurulduğu bildirildi. Ukrayna Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti bayraklı kuru yük gemisinin Rus ordusunca vurulduğu ileri sürüldü. Açıklamada, "Ateş sonucu geminin makine bölümünde yangın çıktı. Mürettebattan bir kişi yaralandı. Gemi, oluşan delikten dolayı batmaya başladı." ifadeleri yer aldı.Ukrayna Deniz Sınır Muhafızlarının ilk yardım sağladığı mürettebatı güvenli yere tahliye ettiği bildirildi.