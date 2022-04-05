Zelenski, BMGK'ya seslendi: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, "Uluslararası hukukun üstünlüğünün zamanı bittiyse o zaman BM'yi kapatalım" ifadelerini kullanarak, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş savaş suçlarının işlendiğini görüyoruz” dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, BM Güvenlik Konseyi’ne hitap etti. Rus ordusunun Ukrayna’da işlediği savaş suçlarına değinen Zelenski, Rusya'nın, BM'deki veto hakkı nedeniyle adil olmayan sonuçlar alındığını ifade etti. Zelenski, "Yüzbinlerce vatandaşımızı sınır dışı eden Ruslar 2 binden fazla çocuğu kaçırdı. Rusya'nın amacı Ukrayna'yı sessiz kölelerle dolu bir ülkeye çevirmek. Yağma olayları devam ediyor. İnsanların yiyeceklerini ve ziynet eşyalarını çalıyorlar. Ellerinde insanların kulaklarından kopardıkları kanlı küpeler var. Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada. Rusya'nın veto yetkisinin kaldırılması gerekiyor. Suriye'den Somali'ye dünyanın eşit bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Uluslararası hukukun üstünlüğünün zamanı bittiyse o zaman BM'yi kapatalım. BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Dünyanın çoğu yerinde yaşanan katliamları çok önceden durdurabilmemiz gerekirdi. Barışı ancak böyle sağlayabiliriz. Belki o zaman savaş sona erer" dedi.



ZELESNKİ, BM'DE REFORM TALEP ETTİ



BM’nin yapısını eleştirerek bu kuruluşta yeni bir reform yapılması gerektiğini dile getiren Zelenski, "Küresel bir konferans talep ediyorum. Nasıl bir reform yapacağımızı dünyanın güvenlik sistemini nasıl değiştireceğimizi konuşabiliriz. 1945'de anlaşılan bu anlaşmanın reforma ihtiyacı vardır. Yeni bir BM'ye ihtiyacımız var, kimsenin ayrıcalığı olmamalı, herkes eşit olarak temsil edilmeli. Barış ve adaletin gücü muzaffer olmalı. Güçle değil insanlık değerleri ile barış sağlanmalı. Ukrayna yeni güvenlik sistemine ön ayak olmaya hazırdır” dedi.



“Barış için yapabileceğiniz bir şey yoksa bu BM'nin çökmesi anlamına gelir"

Barışı korumak için yeni bir sistem kurulabileceğini aktaran Zelenski, “Biz kimin yardıma ihtiyacı varsa bizden mi değil mi diye bakmadık dünyadaki herkesin yardımına koştuk. Bunu herkes uygularsa dünya daha güvenilir bir yer olur. Biz sadece iyi gün değil kötü günde de bir arada olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önünüzde iki seçenek var ya Rusya'yı buradan bir saldırgan olarak çıkarın ya da bize nasıl reform yapabileceğimizi gösterin. Barış için yapabileceğiniz bir şey yoksa bu BM'nin çökmesi anlamına gelir" dedi.



“İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA GÖRÜLMEMİŞ SAVAŞ SUÇLARININ İŞLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”



Rusya'nın Ukrayna’nın Bucha kentinden geri çekilirken diğer kentler gibi arkasında cinayetler bıraktığını aktaran Zelenski, "Rus ordusunun yaptıklarını görüyoruz. İşgal altındaki kentlerde neler olduğu ortaya çıkmaya başladı ancak diğer yerlerde neler olduğundan kimsenin haberi yok. Size BM'nin 1. maddesini hatırlatmak istiyorum. Bu kurumun amacı barışı korumak. Bu madde ihlal edildikten sonra diğer maddelerinin ne anlamı var. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş savaş suçlarının işlendiğini görüyoruz. Sivillerin hedef alındığını, ölüme mahkum edildiğini, sığınakların havaya uçurulduğunu görüyoruz. 41 gündür Rusların yaptığının en son örneği Bucha. Onlarca yerleşim biriminde benzer olaylar yaşandı. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Rusya'nın bu suçlamalara nasıl cevap vereceğini de biliyorsunuz. Her zamanki gibi kendi yaptıkları için başkalarını suçlayacaklar. Buradaki cesetlerin sonradan getirildiğini, görüntülerin kurgu olduğunu söyleyecekler. Ancak artık 2022 yılındayız, elimizde uydu görüntüleri var. Son derece şeffaf bir soruşturma istiyoruz, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.



“RUS ORDUSU VE EMİR VERENLERİ YARGILANMALI"



Ukrayna'daki sivil cinayetlerle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyleyen Zelenski, "Rusya ordusu ve onlara emir verenler derhal savaş suçlarından yargılanmalı ve cezalarını almalılar. Ukrayna'da yaşananlara göz yumanların acil olarak yargılanması gerekiyor. Mahkemelerin Nürnberg mahkemelerine benzer yargılamalar yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Zelenski, hitabının ardından Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından alkışlandı.