AK Parti ve CHP'nin ikinci tur stratejisi ne olacak?

Seçim ikinci tura kaldı. Taraflar artık ortadaki anahtar oyu yani yüzde 5,17'den en fazla oyu almak için uğraşacak. Partiler nasıl bir strateji izleyecek? NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve Özgür Akbaş, canlı yayında bu soruyu yanıtladı.

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