Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek?

Türkiye sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Bu sonuçlar seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Gözler, Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalarda. NTV ekibinden Özden Erkuş, canlı yayında son durumu aktardı.

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