Kurtulmuş: Seçmen, rehavete kapılmadan sandığa gitmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi öncesinde NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SMS engeli iddiasına da değinen Kurtulmuş, "Mağlup olmuş bir adamın kendisi ile de hesaplaşan bir görüntüsünü gördüm. Şimdiye kadar seçime katılmayın diye mesaj veren ilk siyasetçi olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüm. 'Bana oy vermeyecekseniz sandığa gitmeyin' diyor. 'Sandığa gitmeyin' diyen ilk siyasetçi olarak tarihe geçti" dedi.
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