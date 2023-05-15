Oyları ambulansla götürdü

Türkiye'nin dört bir yanında onbinlerce müşahit, gün boyu oy sayım mesaisi yaptı. Mardin'in Derik ilçesinde sayımın ardından rahatsızlanan Erkan Altun, bırakmak istemediği oy pusulalarını İlçe Seçim Kurulu'na ambulansla götürdü. Yine Derik'te sandık görevlilerini taşıyan bir minibüs kaza yaptı. 6 kişi yaralandı. Mühürlü oy pusulaları da İlçe Seçim Kurulu'na başka bir araçla teslim edildi.
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