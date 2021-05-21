2. Uluslararası Doğa BAP konferansı, 13 alanda katılımla başlıyor
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 22-29 Mayıs tarihlerinde 2. Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı düzenliyor. Online gerçekleşecek programda İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji lise öğrencileri 170 bilimsel proje sunacak. İlk oturumu 22 Mayıs Cumartesi günü Saat 10.00’da başlayacak konferans, Doğa Koleji Youtube sayfasından canlı yayınlanacak.
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21.05.2021 - 11:48| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 11:54
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