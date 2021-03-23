2020 eğitimde kayıp yıl oldu (Uzaktan eğitimde bir yıl geride kaldı)
Tam bir yıl önce öğrenciler, öğretmenler ve veliler için bilinmeyenlerle dolu ‘uzaktan eğitim’ süreci başlamıştı. Geride kalan bir yılda öğrenciler zaman zaman okula gitseler de, eğitimlerinin büyük bölümünü ekran karşısında aldılar. ABD ve Hollanda'da yapılan araştırmalar öğrencilerin özellikle matematikte bir seneye yakın öğrenme kaybı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de henüz kamuoyuyla paylaşılmış böyle bir çalışma yok ama uzmanlar, uzaktan eğitim döneminde öğrenciler arasındaki farkın açıldığı görüşünde... (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 23.03.2021 - 14:29| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 14:56
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